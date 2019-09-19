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Спорт

Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Хабиб Нурмагомедов. Фото: www.globallookpress.com
Глава британской организации по защите животных PETA Элиза Аллен обратилась к руководству UFC с призывом обратить внимание на странное увлечение Хабиба Нурмагомедова. 
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Девушка попросила "боссов" Абсолютного бойцовского чемпионата посмотреть ролики, на которых Нурмагомедов борется с медведем. Аллен считает, что это бесчеловечное отношение к животному.

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"В природе медведи бродят по огромным территориям, собирают пищу, плавают, роются в грязи, ищут партнера и делают другие свойственные им вещи, – отметила Элиза. – Тех же медведей, которых в России используют для бокса, танцев и других архаических развлечений, обычно отнимают от матерей в детстве, сажают на цепь, надевают намордник, бьют и лишают самого важного в их жизни".

Напомним, что первое видео борьбы спортсмена и хищника появилось на "Ютубе" несколько лет назад. Оно было снято в 1997 году. На архивных кадрах видно, как совсем юный Хабиб шутливо борется с посаженным на цепь медведем-подростком. 

Глава зоозащитной организации выступила с призывом посадить отца прославленного спортсмена в тюрьму. Она считает, что, помимо опасности для жизни хищника, существовала реальная угроза для жизни ребенка.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Абдулманап Нурмагомедов высказал свое мнение по этому поводу. Мужчина отметил, что, во-первых, медвежонок достался им случайно – никто не изымал его из дикой природы, а во-вторых, животное не проявляло агрессии к людям.

"Сначала просто играл, потом научился хватать за ногу, за две ноги, валить, оказываться наверху. Медвежонок обучился борьбе, боролся хорошо. Он не был злым, не был кусачим. После борьбы его подкармливали сахаром. Он радовался", – цитирует Нурмагомедова-старшего "Газета.ru".

Как бы то ни было, Элиза призвала Хабиба "бороться с соперниками-людьми, которые не отказывают в боях". Девушка надеется, что российский спортсмен оставит свое странное увлечение.

Автор: 19 сентября 2019, 10:39

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