Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе в качестве следующего противника желает видеть американского коллегу. По его словам, других достойных претендентов он не знает, а сражаться с кем-то, кто слабее или принадлежит к другой весовой категории, Хабиб не считает должным.
"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", – цитирует спортсмена RT. Он отметил, что мог бы провести после этого встречу с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, однако подниматься в полусредний вес не считает нужным.
"Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен", – добавил Нурмагомедов. Стоит отметить, что бой между амбициозным россиянином и американцем пытались провести уже четыре раза, но каждый раз все срывалось. Остается надеяться, что состязание состоится. Как только спортсмены и их представители достигнут договоренностей, станут известны дата и место проведения боя.
Ранее Хабиб говорил о том, что он сможет провести еще три или четыре спарринга. Он уточнял, что физическое состояние подходит к своему пику и упоминал, что его отец стал думать об уходе из большого спорта в 32-33 года. Вероятно, российский борец решил, что у него может сложиться такая же ситуация.
Впрочем, Абдулманап Нурмагомедов пристально следит за здоровьем и общим состоянием сына. Мужчина является главным тренером чемпиона и подчеркивает: если у Хабиба начнутся проблемы или недочеты на тренировках, он об этом немедленно сообщит.
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