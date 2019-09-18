Нурмагомедов сделал заявление о завершении карьеры

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.



Действующий чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) рассказал, что в его силах провести еще не более четырех встреч, но физическое состояние подходит к пику. Хабиб поведал, что его отец ушел в 32-33 года. "После 33 он чувствовал, что уже на спаде", – поделился спортсмен с журналистами.

Вероятно, Нурмагомедов решил, что подобная учесть может постичь и его. Впрочем, боец планирует довести количество своих побед до 30. Отметим, что он участвовал в 28 боях, из которых ни один не проиграл.



Спортсмен дал понять, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов внимательно следит за состоянием подопечного. Если у Хабиба начнутся проблемы или недочеты на тренировках, он обязательно сообщит об этом, передает его слова РИА ФАН.

Напомним, что слава пришла к Нурмагомедову-младшему после поединка, который состоялся 8 сентября. Состязание прошло в рамках турнира под эгидой UFC. Россиянин победил американского противника Дастина Порье, использовав удушающий прием в третьем раунде. Спортсмен защитил пояс чемпиона.