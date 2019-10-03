Боец Александр Емельяненко рассек бровь своему будущему сопернику

Боец Александр Емельяненко попал в потасовку на очной ставке со своим будущим соперником. Он рассек тяжелоатлету Михаилу Кокляеву бровь.
Уточняется, что во время встречи между спортсменами завязался конфликт. Емельяненко кинул в Кокляева свою кепку, разбив ему бровь до крови. Остальные детали стычки пока не известны, пишет телеканал "360".
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