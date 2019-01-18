У известного спортсмена обнаружили рак

Канадскому сноубордисту Максенсу Пэрроту диагностировали злокачественную опухоль. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане будет вынужден пропустить целый сезон.

Спортсмен рассказал, что узнал о своей болезни за несколько дней до Рождества. Пэррот обратился к врачу после того, как заметил, что у него образовалась опухоль на шее. Позднее медики сообщили ему страшный диагноз – "рак лимфатической системы" (другое название – болезнь Ходжкина).

"Первые симптомы проявились еще в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества", – передает его слова "Спорт-экспресс".

Из-за опухоли Максенсу пришлось на время отказаться от своей профессиональной карьеры. Пэррот уже перенес одну операцию и прошел первый курс химиотерапии. Призер Олимпийских игр надеется, что ему удастся вернуться в большой спорт уже в следующем году.



"Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то, что я пропущу целый сезон, ведь я еще никогда не пропускал ни одного соревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать все возможное, чтобы победить ее. Моя цель – вернуться в форму уже в следующем году. Олимпиада в Пекине еще далеко, до нее остается целых три года", – цитирует спортсмена ТАСС.

Максенс Пэррот завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в дисциплине слоупстайл. Сноубордист также является трехкратным чемпионом X-Games и многократным призером этапов Кубка мира.