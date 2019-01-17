Логинова затравили за откровенное хамство
Возмутивший норвежцев инцидент произошел перед стартом этапа Кубка мира в Рупольдинге. Проходя мимо корреспондентов, Логинов не замедлил шаг и сказал: "I don't speak english" ("Я не говорю по-английски").
Александр Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира. На третьей строчке расположился Мартен Фуркад, отстающий от 26-летнего россиянина на 70 очков. Лидирует норвежец Йоханнес Бе, опережающий Логинова на 130 очков.
Сюжет норвежского канала NRK был посвящен обвинениям Логинова в употреблении допинга. Авторы рассуждали о том, как это влияет на отношение других биатлонистов к успехам россиянина в этом сезоне.
Этап в Рупольдинге стартует 17 января мужским и женским спринтом. На предыдущем этапе в Оберхофе Логинов победил в спринте, а также в эстафете в составе мужской сборной. Мужской спринт начнется в 13:00, Логинов выйдет на трассу под 26-м номером, передает "Спорт-экспресс".
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал критику иностранных биатлонистов в адресАлександра Логиноваиз-за допинга. "Мне кажется, нужно попросить руководство IBU, чтобы спортсмены были более аккуратными в высказываниях и не было безосновательных обвинений. Руководство IBU должно сказать спортсменам, что есть определенные рамки, правила", – прокомментировал он ситуацию.
По словам Чепикова, поведение спортсменов из западных стран неэтично, сваливать все на Логинова – это не по-спортивному и не по-мужски. Дисквалификацию по причине допинга отбывали в свое время многие участники нынешних соревнований. Однако почему-то все внимание сосредоточено только на Александре Логинове.
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