В России объяснили скандальное заявление Усика
Украинским властям стоило бы больше уважать и ценить своих спортсменов. Тем более тех, кто много сделал для страны. Отказ Александра Усика от звания Героя Украины прокомментировал член комитета российской Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
"Усик – настоящий гражданин. Его пытались провоцировать и до боя, спрашивая, чей Крым. У человека непростая ситуация. Он родился в Симферополе, там живут его родственники, а он живет на территории Украины. Ему и так нелегко, а его еще начинают подкалывать", - отметил Свищев.
Депутат напомнил, что Усик теоретически мог вообще выступать за Россию, однако выбрал Украину. А украинские политики ставят его в сложное положение своими неоднозначными высказываниями.
Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который прошел в Москве 22 июля. Украинский боксер стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Чемпион мира по боксу #усик прилетел домой после Победы. #усік pic.twitter.com/ZR436L8ziu— Oleg Ishchenko (@oleg_ishchenko) 22 июля 2018 г.
После победы премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить спортсмену звание Героя Украины. Однако Усик на пресс-конференции заявил, что ему не нужны никакие звезды – лучше бы политики вернули в страну мир и улыбки.
На Александра обрушилась волна критики – особенно со стороны украинских националистов. Его победу назвали "самой позорной", боксера обвинили в "неподобающем" поведении после поединка – мол, не закричал: "Слава Украине!" Некоторые вообще заявили, что ему "все оплатил Путин".
По словам Дмитрия Свищева, заявление спортсмена вызывает восхищение и уважение. Александр Усик действительно много сделал для своей страны. Вероятно, его все уже просто "достали", приводит мнение депутата RT.
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