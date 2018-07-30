"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро

Футбольный
клуб "Реал" готов заплатить за двух игроков "Челси" 112 миллионов евро,
сообщает телеканал "360". Приоритетными покупками для испанцев теперь являются вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Виллиан.
Ранее руководство "королевского" намеревалось купить другого игрока "аристократов" – Эдена Азара. Однако "Челси" отказался от переговоров.
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