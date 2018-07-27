Марадона тащит под венец молоденькую подружку

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе. 57-летняя легенда сделала пассии предложение на вечеринке в честь ее дня рождения.



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обретет долгожданное семейное счастье. Избранницей 57-летнего спортивного деятеля станет его давняя пассия.

Он преподнес Росио Оливе обручальное кольцо на вечеринке по случаю ее 28-летия. Девушка приняла предложение, пишет Daily Mail.

Стоит отметить, что пара собиралась узаконить отношения в 2014 году, но этому помешала череда громких скандалов. Марадона обвинил модель в воровстве, а та в ответ заявила о домашнем насилии. Позже Олива призналась, что преувеличила.

Примечательно, что Марадона уже был женат. Его брак с Клаудией Вильяфаньей длился с 1984-го по 2004-й. Она родила спортсмену двух дочерей.

Ранее сообщалось, что легенда футбола приехала на матч чемпионата Белоруссии "Динамо" – "Шахтер" на большой бронированной машине. Перед игрой Марадона пожал руки всем игрокам брестского клуба, председателем правления которого он является.