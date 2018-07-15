Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина
Помимо футбола, у Макгрегора насыщенная программа в столице. Он прилетел сюда по приглашению Владимира Путина, с которым обсудит популяризацию и развитие ММА в России.
Прославленный боец также посетит магазины, планирует заглянуть в ЦУМ и провести вечер в одном из московских ресторанов.
Макрегор хорошо относится к России и россиянам. Он не раз уважительно отзывался и о президенте нашей страны.
"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.
А сегодня, в день финального матча чемпионата мира на его страничке в Instagram появился ролик, в котором Макрегор вместе с еще одним бойцом ММА Артемом Лобовым едут в автомобиле, а затем в сопровождении многочисленной охраны, ирландец идет по некоему жилому сектору, окруженному многочисленными деревьями.
При этом подписал ролик Макгрегор вполне однозначно: "Моя российская резиденция обретает форму". Его подписчики сразу же предположили, что боец собирается прикупить в России недвижимость. Видео посмотрели уже более двух миллионов человек.
Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор отметил свое 30-летие.
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