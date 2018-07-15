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Спорт

Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина

Фото: GLOBAL look press/Joel Marklund
Один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прилетел в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Вместе с Владимиром Путиным он наблюдает за игрой французов и хорватов в ложе для высоких гостей московского стадиона "Лужники".
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Помимо футбола, у Макгрегора насыщенная программа в столице. Он прилетел сюда по приглашению Владимира Путина, с которым обсудит популяризацию и развитие ММА в России.

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Прославленный боец также посетит магазины, планирует заглянуть в ЦУМ и провести вечер в одном из московских ресторанов.

Макрегор хорошо относится к России и россиянам. Он не раз уважительно отзывался и о президенте нашей страны.

"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.

Публикация от Conor McGregor (@thenotorious.ufc2)


А сегодня, в день финального матча чемпионата мира на его страничке в Instagram появился ролик, в котором Макрегор вместе с еще одним бойцом ММА Артемом Лобовым едут в автомобиле, а затем в сопровождении многочисленной охраны, ирландец идет по некоему жилому сектору, окруженному многочисленными деревьями.

При этом подписал ролик Макгрегор вполне однозначно: "Моя российская резиденция обретает форму". Его подписчики сразу же предположили, что боец собирается прикупить в России недвижимость. Видео посмотрели уже более двух миллионов человек.

My Russian compound is taking shape.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)


Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор отметил свое 30-летие.

 

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Автор: Александр Комаров15 июля 2018, 19:15
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