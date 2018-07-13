ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
Невероятные эмоции испытал Джанни Инфантино от присутствия на турнире в России. Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 изумительным и выразил восхищение организацией и атмосферой чемпионата мира.
В своей речи на итоговой пресс-конференции Инфантино поблагодарил всех, кто был причастен к проведению мундиаля. "Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", – заявил президент организации.
Благодарности удостоились также русский народ и вся Россия, правительство страны, оргкомитет и, конечно, президент Владимир Путин. По словам Инфантино, во время мундиаля все могли жить дышать футболом.
Президент ФИФА пришел на пресс-конференцию в куртке волонтера ЧМ-2018. Он отметил работу добровольных помощников – на российском турнире трудились более 17 тысяч человек, напоминает "Р-Спорт".
Инфантино считает, что мундиаль повлиял на восприятие России всеми странами. По его словам, туристы, которые посетили чемпионат, открыли для себя гостеприимное государство с богатой культурой.
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Осталось две игры ЧМ-2018, которые пройдут 14 и 15 июля. В воскресенье в финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.
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