ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории

Чемпионат мира по футболу 2018 года признан лучшим за всю историю турнира. Оценку ФИФА озвучил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Невероятные эмоции испытал Джанни Инфантино от присутствия на турнире в России. Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 изумительным и выразил восхищение организацией и атмосферой чемпионата мира.

В своей речи на итоговой пресс-конференции Инфантино поблагодарил всех, кто был причастен к проведению мундиаля. "Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", – заявил президент организации.

Благодарности удостоились также русский народ и вся Россия, правительство страны, оргкомитет и, конечно, президент Владимир Путин. По словам Инфантино, во время мундиаля все могли жить дышать футболом.

Президент ФИФА пришел на пресс-конференцию в куртке волонтера ЧМ-2018. Он отметил работу добровольных помощников – на российском турнире трудились более 17 тысяч человек, напоминает "Р-Спорт".

Публикация от Кафе-бар БАТТЕРФЛЯЙ (@cafe_butterfly68_) 13 Июл 2018 в 3:50 PDT

Инфантино считает, что мундиаль повлиял на восприятие России всеми странами. По его словам, туристы, которые посетили чемпионат, открыли для себя гостеприимное государство с богатой культурой.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Осталось две игры ЧМ-2018, которые пройдут 14 и 15 июля. В воскресенье в финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.