Уход Роналду из "Реала" напугал Неймара

Бразильский
нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар усомнился в целесообразности перехода в
мадридский "Реал", после того как ушел Роналду, сообщает "Газета.ru".
Игрок хотел выступать за команду вместе с португальцем, а потом стать
лидером клуба.
Теперь, после перехода Роналду в "Ювентус" и увольнения главного тренера Зинедина Зидана, Неймар считает, что лучше остаться с парижанами. Напомним, что 11 июля итальянский клуб купил лучшего футболиста на планете за 100 миллионов евро.
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