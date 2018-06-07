Команда Черчесова получала шикарные премии за позорные матчи

Семь с половиной тысяч евро за ничью – и дополнительные бонусы во время игр мундиаля. Такие премии получают футболисты команды Черчесова.

Схема премирования футболистов сборной России оказалась в распоряжении журналистов. Она действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды.

Немалые суммы заработали игроки сборной за матчи, которые ее болельщиков, мягко говоря, не порадовали. Так, за каждую ничью российские футболисты получают по 7,5 тысяч евро. Победы (если они случаются) приносят игрокам в два раза большую сумму. В случае поражения спортсмены не получают ничего.

Особо любопытные фанаты могут подсчитать доходы футболистов. Как известно, под руководством Черчесова сборная России провела 18 контрольных матчей – итогом которых стали пять побед, шесть ничьих и семь поражений.

Указанная схема будет действовать и во время игр ЧМ-2018. Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру. Отличие от контрольных матчей будет в том, что, скорее всего, для особо отличившихся предусмотрят дополнительные бонусы, передает "Чемпионат.com".

Dni.Ru сообщали о том, что сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в рейтинге FIFA. Наша команда расположилась между Гвинеей и Македонией и стала слабейшей из тех, кто примет участие в чемпионате мира – 2018.

При этом сборные Саудовской Аравии и Панамы, которые считаются главными аутсайдерами турнира, заняли 67-ю и 55-ю строчки соответственно. На первом месте значится действующий чемпион мира Германия, на втором – Бразилия, на третьем – Бельгия.

Чемпионат мира–2018 пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).