В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши

Футболист из Нигерии, который играл в одной из краснодарских команд, оказался в тюрьме после знакомства с расчетливой танцовщицей в ночном клубе. Спортсмена обвиняют в изнасиловании.



В злополучный день Чукву Уильямс отдыхал в приватном стриптиз-клубе в центре столицы. Экзотическая танцовщица из Туниса под сценическим псевдонимом Эвелина, которая в это время работала в заведении, с удовольствием подарила спортсмену приватный танец. Позже Чукву уговорил девушку поехать в его элитную московскую квартиру, передает телеканал "360".

Сообщается, что футболист нашел диву в интернете. "Увидел фотографию и стал с ней переписываться. После этого несколько раз встречался, в клуб ходил, где она танцевала", – рассказал адвокат футболиста. После того как экзотическая пассия уехала домой, спортсмен обнаружил, что из квартиры пропали деньги. Подозрение пало на танцовщицу, ведь в свою квартиру Чукву больше никого не приводил.

Мужчина решил восстановить справедливость и написал заявление в полицию. Однако танцовщица оказалась хитрее. Когда Азизу вызвали на допрос, она подала ответное заявление, обвинив Чукву в изнасиловании. Спортсмена задержали и отправили в СИЗО, где он находится по сей день. Заявление футболиста о краже даже не было рассмотрено.

Этот курьезный случай напоминает историю скандально известной Дианы Шурыгиной, которая обвинила своего приятеля в изнасиловании на вечеринке. Только, в отличие от Сергея Семенова, который вышел из тюрьмы через год по УДО, Чукву Уильямс находится в СИЗО уже почти два года.

Адвокаты футболиста делают все, чтобы доказать его невиновность, но перспективы туманны. Единственное доказательство, на какое рассчитывает защита – запись эротического танца Азизы с телефона Уильямса. Видео подтверждает тот факт, что девушка работала в приватном клубе и могла оказывать секс-услуги.

По последним данным, iPhone спортсмена во время следствия включить не смогли. У стороны защиты остается надежда, что его удастся "реанимировать" в зале суда. Однако даже если судья увидит пикантный танец Азизы, не факт, что футболиста сразу же оправдают.