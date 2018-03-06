Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова

Михаил Прохоров поможет в судебных процессах против Григория Родченкова российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Угрозы со стороны адвоката бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории не заставят предпринимателя отказаться от этого намерения.

Зайцева, Вилухина и Романова подали иск к Родченкову в Нью-Йорке в конце февраля. Биатлонистки потребовали привлечь беглого химика к ответственности за клевету. Предприниматель и бывший президент Союза биатлонистов России пообещал спортсменкам оказать юридическую поддержку в этом процессе.

Намерение российского бизнесмена не осталось незамеченным адвокатом Родченкова. Джим Уолден направил Михаилу Прохорову письмо, в котором пригрозил "спецоперацией, направленной на то, чтобы разоблачить усилия российского правительства по преследованию и запугиванию" своего клиента.

Бизнесмена удивило предположение Уолдена о том, что судебный иск, который намерен финансировать Прохоров, направлен на "сведение счетов и запугивание информатора". "Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию", – ответил Прохоров. Он подчеркнул, что верит в систему правосудия США и ожидает того же от американского юриста.

Предприниматель напомнил адвокату: его клиент сам признался (причем без малейшего раскаяния) в том, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ и занимался подменой допинг-проб спортсменов. "Все это не делает из него героя, чтобы верить каждому его слову. Напротив, его личные признания во лжи о обмане требуют полноценного пересмотра всех его утверждений", – уверен Прохоров.

Он возмущен обвинениями Уолдена в свой адрес. "В Вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "Бруклин Нетс". Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию", – цитирует Прохорова "Рамблер. Спорт".

После выступлений бежавшего в США Григория Родченкова была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. Ее расследование опиралось на показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. В итоге Международный олимпийский комитет в числе еще 40 российских спортсменов пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014.

В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а вместе с Романовой и Зайцевой стала серебряным призером в эстафете. МОК лишил россиянок олимпийских наград.