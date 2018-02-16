Севший в лужу Родченков вне себя от триумфа России

Оправдание российских атлетов Спортивным арбитражем – плевок в "чистых" спортсменов. Возмущение по поводу "несправедливого" решения CAS высказал журналистам информатор WADA Григорий Родченков.

"Чистые" спортсмены после того, как Спортивный арбитраж вынес свой вердикт, получили четкий сигнал: на них наплевали, считает бывший глава московской антидопинговой лаборатории.

"Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым. Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства", – заявил беглый химик.

Родченков сбежал из России в США в 2016 году. В интервью The New York Times он рассказал, что в российском спорте прием допинга контролируется на уровне государства. Позже он стал информатором WADA. Инициированное агентством разбирательство привело к тому, что российскую сборную не допустили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Напомним, 1 февраля суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на вердикт МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах. Кроме того, CAS восстановил их результаты на Играх в Сочи. В случае с еще 11 спортсменами CAS заменил пожизненную дисквалификацию на отстранение только на Олимпиаду-2018, напоминает "URA.RU".

Оправдание российских спортсменов, ранее наказанных МОК якобы за нарушения антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады, вызвало неоднозначную реакцию за рубежом. Некоторые иностранные атлеты, лишившиеся возможности получить отобранные у россиян награды, были разгневаны решением Спортивного арбитражного суда. Впрочем, нашлись и те, кто порадовался этой новости и даже предположил, что теперь под следствие нужно отдать Дениса Освальда, возглавлявшего комиссию по расследованию дел российской сборной.

На днях американский телеканал показал человека, заверив, что это информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Утверждается, что он сделал пластическую операцию.

Судя по кадрам, Родченков сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Его преображение поистине шокирует, поскольку перемены действительно кардинальные. Мужчина заявил, что операция была сделана из соображений безопасности.

