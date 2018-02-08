Расписание Олимпиады в Пхенчхане

С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, на которых спортсмены из 92 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Россияне поборются за 82 комплекта наград.
Расписание церемоний и медальных соревнований (время московское):
|9 февраля, пятница
|14:00 Церемония открытия
|10 февраля, суббота (5 комплектов наград)
|10:15. Лыжные гонки. Скиатлон, женщины
|13:00. Шорт-трек. 1500 м, мужчины
|14:00. Конькобежный спорт. 3000 м, женщины
|14:15. Биатлон. Спринт, женщины
|15:35. Прыжки с трамплина. HS-109, мужчины
|11 февраля, воскресенье (7 комплектов наград)
|04:00. Сноуборд. Слоупстайл, мужчины
|05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины
|09:15. Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины
|10:00. Конькобежный спорт. 5000 м, мужчины.
|14:15. Биатлон. Спринт, мужчины
|14:50. Санный спорт. Одноместные сани, мужчины
|16:15. Фристайл. Могул, женщины
|12 февраля, понедельник (8 комплектов наград)
|04:00. Сноуборд. Слоупстайл, женщины
|07:06. Фигурное катание. Команды
|07:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины
|13:10. Биатлон. Гонка преследования, женщины
|15:00. Биатлон. Гонка преследования, мужчины
|15:30. Конькобежный спорт. 1500 м, женщины
|15:50. Прыжки с трамплина. HS-109, женщины
|16:10. Фристайл. Могул, мужчины
|13 февраля, вторник (8 комплектов наград)
|04:00. Сноуборд. Хафпайп, женщины
|09:00. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины
|11:30. Лыжные гонки. Спринт, женщины
|13:00. Шорт-трек. 500 м, женщины
|14:00. Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины
|14:00. Лыжные гонки. Спринт, мужчины
|14:04. Керлинг. Микст.
|15:20. Санный спорт. Одноместные сани, женщины
|14 февраля, среда (6 комплектов наград)
|04:30. Сноуборд. Хафпайп, мужчины
|07:45. Горнолыжный спорт. Слалом, женщины
|11:45. Лыжное двоеборье. Средний трамплин/лыжная гонка
|13:30. Конькобежный спорт. 1000 м, женщины
|14:05. Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины
|14:50. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины
|15 февраля, четверг (7 комплектов наград)
|04:30. Фигурное катание. Спортивные пары
|05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины
|08:41. Сноуборд. Сноуборд-кросс, мужчины
|09:30. Лыжные гонки. 10 км, женщины
|14:00. Конькобежный спорт. 10000 м, мужчины
|14:00. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины
|15:30. Санный спорт. Эстафета
|16 февраля, пятница (5 комплектов наград)
|05:00. Скелетон, мужчины
|06:52. Сноуборд. Сноуборд-кросс, женщины
|09:00. Лыжные гонки. 15 км, мужчины
|14:00. Конькобежный спорт. 5000 м, женщины
|14:50. Фристайл. Акробатика, женщины
|17 февраля, суббота (9 комплектов наград)
|04:00. Фигурное катание. Мужчины
|05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант, женщины
|07:00. Фристайл. Ски-слоупстайл, женщины
|12:30. Лыжные гонки. Эстафета, женщины
|13:00. Шорт-трек. 1500 м, женщины
|13:00. Шорт-трек. 1000 м, мужчины
|14:15. Биатлон. Масс-старт, женщины
|15:30. Прыжки с трамплина. HS-140, мужчины
|15:30. Скелетон. Женщины
|18 февраля, воскресенье (6 комплектов наград)
|07:15. Фристайл. Ски-слоупстайл, мужчины
|07:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины
|09:15. Лыжные гонки. Эстафета, мужчины
|14:00. Конькобежный спорт. 500 м, женщины
|14:15. Биатлон. Масс-старт, мужчины
|14:50. Фристайл. Акробатика, мужчины
|19 февраля, понедельник (3 комплекта наград)
|14:00. Конькобежный спорт. 500 м, мужчины
|15:30. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-140, командные соревнования, мужчины
|15:50. Бобслей. Двойки, мужчины
|20 февраля, вторник (5 комплектов наград)
|04:00. Фигурное катание. Танцы на льду
|04:30. Фристайл. Ски-хафпайп, женщины
|13:00. Шорт-трек. Эстафета, женщины
|14:15. Биатлон. Смешанная эстафета
|15:45. Лыжное двоеборье. Большой трамплин/лыжная гонка
|21 февраля, среда (7 комплектов наград)
|05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины
|08:30. Фристайл. Ски-кросс, мужчины
|11:00. Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины
|13:00. Лыжные гонки. Командный спринт, женщины
|14:00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, мужчины
|14:00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, женщины
|15:50. Бобслей. Двойки, женщины
|22 февраля, четверг (8 комплектов наград)
|05:30. Фристайл. Ски-хафпайп, мужчины
|07:10. Хоккей. Женщины
|07:45. Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины
|13:00. Шорт-трек. 500 м, мужчины
|13:00. Шорт-трек. 1000 м, женщины
|13:00. Шорт-трек. Эстафета, мужчины
|13:20. Лыжное двоеборье. Команды. Большой трамплин/эстафета
|14:15. Биатлон. Эстафета, женщины
|23 февраля, пятница (6 комплектов наград)
|03:30. Сноуборд. Биг-эйр, женщины
|04:00. Фигурное катание. Женщины
|08:30. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины
|09:30. Фристайл. Ски-кросс, женщины
|13:00. Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины
|14:15. Биатлон. Эстафета, мужчины
|24 февраля, суббота (8 комплектов наград)
|04:00. Сноуборд. Биг-эйр, мужчины
|05:00. Горнолыжный спорт. Команды
|07:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, женщины
|07:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, мужчины
|08:00. Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины
|09:35. Керлинг. Мужчины
|14:00. Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины
|14:00. Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины
|25 февраля, воскресенье (4 комплекта наград)
|03:05. Керлинг. Женщины
|05:00. Бобслей. Четверки, мужчины
|07:10. Хоккей. Мужчины
|09:15. Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины
|15:00. Церемония закрытия