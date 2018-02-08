Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Расписание Олимпиады в Пхенчхане Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 8 февраля
Лента новостей
18:10
Москвич пырнул ножом соседку по квартире
17:42
В пожаре под Москвой погибли люди
17:28
Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
17:27
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
17:24
В Германии признали Крым российским
17:01
Как преодолеть страдания и боль
16:53
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
16:48
Найден неожиданный способ побороть стресс
16:30
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
16:16
"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"
16:15
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
16:08
Москва примет форум по развитию парламентаризма
16:02
Госдума сократила расходы на командировочные
15:53
Кто ответит за публичную порку министра экономики
15:36
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
15:34
Эксперты: Действия Банка России напоминают рейдерство
15:32
Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
15:08
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
14:58
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
14:55
Как живет Алексей Куличков из реалити-шоу "Дом"
14:41
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
14:33
Самые сексуальные сцены в истории кино
14:05
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
13:57
Вейперов предупредили о страшной болезни
13:56
Лукашенко дал громкое обещание Путину
13:53
Хозяина квартиры и его соседа жестоко убили под Москвой
13:48
Пиво лечит от смертельных болезней
13:33
Песков похвастался интимной татуировкой
13:10
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
12:59
Изменившаяся Савичева: Хочу, чтобы люди увидели новую меня
12:39
Звезда "Голоса" покинула страну после поступка Градского
12:39
Босоногая Наталья Рудова без белья залезла в сугроб
12:35
В подвале салона красоты в Петербурге две недели гнили трупы пяти собак
12:25
Виллу Грудинина на элитном испанском курорте показали на видео
12:10
Галкин показал Малышеву в туалете
12:03
Европейские пластиковые бутылки смертельно опасны для россиян
11:46
Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
11:39
Илон Маск снял НЛО на видео
11:38
Следом за Маликовым о сыне от сурмамы заявил Солнцев из "Дома-2"
11:21
Брэд Питт разбился в ДТП
11:11
Насильник Семенов финансово поддержал безработных Шурыгиных
11:04
Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть
10:44
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)
10:33
Солдаты ВСУ отказались кричать "Слава Украине!"
10:17
Европа заговорила о войне с Россией
10:13
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
09:45
Собянин гордится московскими строителями
09:40
Названы провоцирующие рак груди продукты
09:39
Пожар в кемеровском общежитии попал на видео
09:30
Под Красноярском нелегалы устроили бунт
09:21
Теплоход с пассажирами застрял во льдах Охотского моря
09:17
Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву
09:12
Преобразившаяся Пугачева сияла рядом с Бондарчуком
09:09
Жадный муж тайно продал почку своей благоверной
09:08
США нанесли ракетный удар по союзникам России
09:08
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
09:01
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:57
Под Иркутском при пожаре в поезде погиб человек
08:36
Бузова облысела из-за взбесившегося Харламова
08:35
Москвичи пережили самую холодную ночь за зиму
08:29
Маньяк среди нас: в России впервые освободили пожизненно осужденного
08:13
"Я политический деятель": Ксения Собчак обиделась на сравнение с Пэрис Хилтон
07:50
В Минске умерла звезда фильма "Белые росы"
22:04
Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
21:52
Мастурбация доводит до неожиданной кончины
21:42
Cамый сексуальный мужчина шоу-бизнеса
21:30
Одиночество оказалось опаснее табака и алкоголя
21:24
Бузова объявила себя дочкой Пугачевой
21:02
В Москве маршрутка влетела в стоящий на остановке автобус
20:56
Пхенчхан для чайников: что нужно знать об Олимпиаде-2018
20:49
Мечтающие о жизни в Европе украинцы выдают себя за геев
20:39
Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру
20:17
Монах воровал влажные женские трусики
20:00
Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
19:49
Жена сцепилась из-за Прилучного с пышногрудой ведущей Первого канала
19:15
Обвиняемую в мошенничестве замминистра из Татарстана нашли мертвой
19:12
Как покупать лучшие товары и экономить
19:03
Россияне могут лишиться легального алкоголя
18:52
Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
18:48
Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией
18:40
Москвичей отправляют в "Магадан"
18:29
Чем полезны путешествия в одиночестве
17:53
Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту
17:36
Под Москвой семилетняя девочка пырнула ножом пьяного отца
17:32
"Фарс и пощечина": немецкий биатлонист разочарован безнаказанностью России
17:24
Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ
17:16
Москвичка избила охранника супермаркета
17:00
Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)
16:56
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
16:52
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
16:30
Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах
16:27
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
15:56
Секс-кукол научили мыть посуду
15:41
Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку
15:38
Как Москва справляется с уборкой снега
15:30
Оскандалившийся Корчевников дал сдачи Кудрявцевой
15:22
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
14:54
Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
14:54
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
14:52
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Спорт

Расписание Олимпиады в Пхенчхане

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, на которых спортсмены из 92 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Россияне поборются за 82 комплекта наград. 

Продолжение: Самые красивые россиянки на Олимпиаде
прочитано 1348 раз

Расписание церемоний и медальных соревнований (время московское):

9 февраля, пятница
14:00 Церемония открытия
10 февраля, суббота (5 комплектов наград)
10:15. Лыжные гонки. Скиатлон, женщины
13:00. Шорт-трек. 1500 м, мужчины
14:00. Конькобежный спорт. 3000 м, женщины
14:15. Биатлон. Спринт, женщины
15:35. Прыжки с трамплина. HS-109, мужчины
11 февраля, воскресенье (7 комплектов наград)
04:00. Сноуборд. Слоупстайл, мужчины
05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины
09:15. Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины
10:00. Конькобежный спорт. 5000 м, мужчины.
14:15. Биатлон. Спринт, мужчины
14:50. Санный спорт. Одноместные сани, мужчины
16:15. Фристайл. Могул, женщины
12 февраля, понедельник (8 комплектов наград)
04:00. Сноуборд. Слоупстайл, женщины
07:06. Фигурное катание. Команды
07:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины
13:10. Биатлон. Гонка преследования, женщины
15:00. Биатлон. Гонка преследования, мужчины
15:30. Конькобежный спорт. 1500 м, женщины
15:50. Прыжки с трамплина. HS-109, женщины
16:10. Фристайл. Могул, мужчины
13 февраля, вторник (8 комплектов наград)
04:00. Сноуборд. Хафпайп, женщины
09:00. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины
11:30. Лыжные гонки. Спринт, женщины
13:00. Шорт-трек. 500 м, женщины
14:00. Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины
14:00. Лыжные гонки. Спринт, мужчины
14:04. Керлинг. Микст.
15:20. Санный спорт. Одноместные сани, женщины
14 февраля, среда (6 комплектов наград)
04:30. Сноуборд. Хафпайп, мужчины
07:45. Горнолыжный спорт. Слалом, женщины
11:45. Лыжное двоеборье. Средний трамплин/лыжная гонка
13:30. Конькобежный спорт. 1000 м, женщины
14:05. Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины
14:50. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины
15 февраля, четверг (7 комплектов наград)
04:30. Фигурное катание. Спортивные пары
05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины
08:41. Сноуборд. Сноуборд-кросс, мужчины
09:30. Лыжные гонки. 10 км, женщины
14:00. Конькобежный спорт. 10000 м, мужчины
14:00. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины
15:30. Санный спорт. Эстафета
16 февраля, пятница (5 комплектов наград)
05:00. Скелетон, мужчины
06:52. Сноуборд. Сноуборд-кросс, женщины
09:00. Лыжные гонки. 15 км, мужчины
14:00. Конькобежный спорт. 5000 м, женщины
14:50. Фристайл. Акробатика, женщины
17 февраля, суббота (9 комплектов наград)
04:00. Фигурное катание. Мужчины
05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант, женщины
07:00. Фристайл. Ски-слоупстайл, женщины
12:30. Лыжные гонки. Эстафета, женщины
13:00. Шорт-трек. 1500 м, женщины
13:00. Шорт-трек. 1000 м, мужчины
14:15. Биатлон. Масс-старт, женщины
15:30. Прыжки с трамплина. HS-140, мужчины
15:30. Скелетон. Женщины
18 февраля, воскресенье (6 комплектов наград)
07:15. Фристайл. Ски-слоупстайл, мужчины
07:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины
09:15. Лыжные гонки. Эстафета, мужчины
14:00. Конькобежный спорт. 500 м, женщины
14:15. Биатлон. Масс-старт, мужчины
14:50. Фристайл. Акробатика, мужчины
19 февраля, понедельник (3 комплекта наград)
14:00. Конькобежный спорт. 500 м, мужчины
15:30. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-140, командные соревнования, мужчины
15:50. Бобслей. Двойки, мужчины
20 февраля, вторник (5 комплектов наград)
04:00. Фигурное катание. Танцы на льду
04:30. Фристайл. Ски-хафпайп, женщины
13:00. Шорт-трек. Эстафета, женщины
14:15. Биатлон. Смешанная эстафета
15:45. Лыжное двоеборье. Большой трамплин/лыжная гонка
21 февраля, среда (7 комплектов наград)
05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины
08:30. Фристайл. Ски-кросс, мужчины
11:00. Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины
13:00. Лыжные гонки. Командный спринт, женщины
14:00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, мужчины
14:00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, женщины
15:50. Бобслей. Двойки, женщины
22 февраля, четверг (8 комплектов наград)
05:30. Фристайл. Ски-хафпайп, мужчины
07:10. Хоккей. Женщины
07:45. Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины
13:00. Шорт-трек. 500 м, мужчины
13:00. Шорт-трек. 1000 м, женщины
13:00. Шорт-трек. Эстафета, мужчины
13:20. Лыжное двоеборье. Команды. Большой трамплин/эстафета
14:15. Биатлон. Эстафета, женщины
23 февраля, пятница (6 комплектов наград)
03:30. Сноуборд. Биг-эйр, женщины
04:00. Фигурное катание. Женщины
08:30. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины
09:30. Фристайл. Ски-кросс, женщины
13:00. Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины
14:15. Биатлон. Эстафета, мужчины
24 февраля, суббота (8 комплектов наград)
04:00. Сноуборд. Биг-эйр, мужчины
05:00. Горнолыжный спорт. Команды
07:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, женщины
07:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, мужчины
08:00. Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины
09:35. Керлинг. Мужчины
14:00. Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины
14:00. Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины
25 февраля, воскресенье (4 комплекта наград)
03:05. Керлинг. Женщины
05:00. Бобслей. Четверки, мужчины
07:10. Хоккей. Мужчины
09:15. Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины
15:00. Церемония закрытия
8 февраля 2018, 14:15

комментарии

Политика

Лукашенко дал громкое обещание Путину
Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма

Шоу-бизнес

Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна

Проишествия

Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)
Жадный муж тайно продал почку своей благоверной
США нанесли ракетный удар по союзникам России

Lifestyle

У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Пугачева сияла рядом с Бондарчуком

Примадонна вышла в свет в стильном образе
Шоу-бизнес

Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок

Стриптизер показал свое беззащитное место
Шоу-бизнес

Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке

Ожидающая третьего ребенка герцогиня попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата

Актриса появилась на публике со своими родными

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы

Спорт

Расписание Олимпиады в Пхенчхане
CAS поставил крест на двух лучших конькобежцах России
МОК подло наживается на запрете российского флага
"Мы и гвозди переварить можем": россиянка наплевала на вирус в Пхенчхане

Регионы

Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru