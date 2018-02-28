Украинский чемпион объяснил скандальные объятия с россиянином на Играх
"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике. Только о спорте", – отметил украинец. По словам Абраменко, он хорошо знает своих коллег из разных стран, в том числе из России.
"Мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", – заявил чемпион.
На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль, россиянин Илья Буров стал третьим. Во время церемонии награждения спортсмены пожали друг другу руки, поздравили с успехом, а после обернулись одним флагом – украинским, так как россиянину было запрещено демонстрировать флаг своей страны.
Однако за теплое отношение к сопернику украинец подвергся травле на родине, пишет Ura.ru. Некоторые жители Незалежной просто не поверили своим глазам. "Патриоты" уверены, что такие отношения между гражданами двух стран невозможны, пишет "360".
Русские и украинцы - братья навек! https://t.co/GoVz1MSLp6— Юрий Дудь (@yurydud) 18 февраля 2018 г.
В частности, возмутился руководитель киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской. "Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", – написал он на своей странице в Facebook.
Однако большинство пользователей поступок Абраменко восхитил. "Русские и украинцы – братья навек!" – заявил в своем Instagram главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
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