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Еще поцелуй его: Фото обнимающихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть

Александр Абраменко и Илья Буров. Фото: GLOBAL LOOK press/Wu Zhuang
Возмущенными комментариями сопровождают пользователи с Украины совеместную фотографию российских и украинских фристайлистов. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль, обнял на пьедестале бронзового призера, россиянина Илью Бурова.
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Некоторые жители Незалежной протсо не верят своим глазам. "Патриоты" уверены, что такие отношения между гражданами двух стран невозможны. В частности, возмущался на своей странице в Facebook руководитель Киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской.

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"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", – поделился переживаниями Симанской.

"Обниматься? Покрывать мордорца укропрапором?", – гневаются комментаторы. 

Большую часть пользователей, однако, фотографии с этим эпизодом восхитили. "Русские и украинцы – братья навек!", – написал в своем Instagram главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

На снимках видно, как Абраменко и Буров пожимают друг другу руки, поздравляют с успехом, а после оборачиваются одним флагом – украинским, так как россиянину запрещено демонстрировать флаг России. Комментаторы подчеркивают, что спорт – вне политики, и атлеты абсолютно правильно поступили, не став заострять внимание на сложных отношениях двух стран.

Отмечается, что у Абраменко – русская девушка, тоже фристайлистка Александра Орлова. В Корее она заняла 8-е место в акробатике. Несколько лет назад Абраменко предлагали выступать за Россию, но он отказался.

Илья Буров в 2013-м Буров выиграл турнир по водному фристайлу в Квебеке. После сочинской Олимпиады, где ателт занял 16 место, он 6 раз поднимался на пьедестал Кубка мира, получил 5-е место на чемпионате мира и, наконец, завоевал олимпийскую бронзу. До него в лыжной акробатике у России была только одна бронза – Владимира Лебедева в Турине-2006.

Автор: Андрей Евлампиев19 февраля 2018, 08:42
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