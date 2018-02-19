Еще поцелуй его: Фото обнимающихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть
Некоторые жители Незалежной протсо не верят своим глазам. "Патриоты" уверены, что такие отношения между гражданами двух стран невозможны. В частности, возмущался на своей странице в Facebook руководитель Киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской.
"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", – поделился переживаниями Симанской.
"Обниматься? Покрывать мордорца укропрапором?", – гневаются комментаторы.
Большую часть пользователей, однако, фотографии с этим эпизодом восхитили. "Русские и украинцы – братья навек!", – написал в своем Instagram главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
Русские и украинцы - братья навек! https://t.co/GoVz1MSLp6— Юрий Дудь (@yurydud) 18 февраля 2018 г.
На снимках видно, как Абраменко и Буров пожимают друг другу руки, поздравляют с успехом, а после оборачиваются одним флагом – украинским, так как россиянину запрещено демонстрировать флаг России. Комментаторы подчеркивают, что спорт – вне политики, и атлеты абсолютно правильно поступили, не став заострять внимание на сложных отношениях двух стран.
Отмечается, что у Абраменко – русская девушка, тоже фристайлистка Александра Орлова. В Корее она заняла 8-е место в акробатике. Несколько лет назад Абраменко предлагали выступать за Россию, но он отказался.
Илья Буров в 2013-м Буров выиграл турнир по водному фристайлу в Квебеке. После сочинской Олимпиады, где ателт занял 16 место, он 6 раз поднимался на пьедестал Кубка мира, получил 5-е место на чемпионате мира и, наконец, завоевал олимпийскую бронзу. До него в лыжной акробатике у России была только одна бронза – Владимира Лебедева в Турине-2006.
Идет первая четверть Луны, которую символически можно назвать детством
Украинская пианистка после развода похвасталась нежным фото
Футболиста сняли в ночном клубе с финалисткой шоу "Пацанки"
Музыкант пошел по стопам знаменитого родственника