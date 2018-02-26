Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады

Женихи российских лыжниц-призеров Олимпиады в Пхенчхане Анны Нечаевской и Анастасии Седовой сделали своим возлюбленным предложения руки и сердца, едва те успели выйти из самолета. От пережитых эмоций девушки не смогли сдержать слез.

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