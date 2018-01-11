Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Скандальный ролик с боксером Сергеем Ковалевым вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. В видео с участием людей в форме Вооруженных сил Украины спортсмен призывал подписчиков к любви.

Комментаторы видео, которое было опубликовано в соцсетях, задали Ковалеву закономерный вопрос: "А эти солдаты в Донбасс едут любить?" Пользователи напомнили боксеру об отрицательном отношении к русским на Украине: "Послушал бы, что они о тебе и о России говорят!"

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев распространил социальный ролик "Люби" в своем Instagram-аккаунте. Комментаторы обвинили россиянина в предательстве, поддержке Украины и пропаганде ВСУ. Один из пользователей призвал поклонников Ковалева отписаться от его аккаунта.

34-летний Ковалев одержал 31 победу (27 — нокаутом) при двух поражениях (от американца Андре Уорда) и одной ничьей. 26 ноября он нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского.

Спортсмен (или тот, кто ведет его аккаунты в соцсетях), довольно быстро отреагировал на критику: ролик исчез из Instagram. Тем не менее очередная выходка боксера успела наделать шуму.

В частности, обозреватели издания "Спорт-экспресс" напомнили, что это далеко не первый подобный инцидент. Ранее была шумная публичная свара с бывшим тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Отрицательно отреагировали большинство подписчиков и на появившиеся в аккаунтах боксера поздравления в адрес американских военных с Днем ветеранов.