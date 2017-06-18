В фиаско лучшего боксера России винят судей

Матч-реванш россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда окончился техническим нокаутом. Судьи присудили победу спортсмену из США.

На арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, на кону которого были чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен судьями в восьмом раунде, после того, как американский боксер ударил россиянина в пах и после этого тот пропустил серию ударов.

Судьи присудили Уорду победу техническим нокаутом. При этом Ковалев находился в сознании и заявлял, что готов продолжить бой. Многие зрители поединка сочли, что таким образом судьи вмешались в исход встречи. "Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор", – цитирует РИА Новости промоутера россиянина Кэти Дуву.

В Сети появились снимки судейских карточек. Из них видно, что на момент остановки боя американец одерживал верх по мнению двух из них.

Это поражение стало вторым в карьере Сергея Ковалева. В первый раз он проиграл год назад тому же Андре Уорду, лишившись своих чемпионских титулов.