Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
В своей статье Родченков заявил, что чиновники Олимпийского комитета обязаны запретить флаг России на зимних Играх в Пхенчхане. По его словам, наши спортсмены не должны представлять свою страну и обязаны выступать только под нейтральным флагом – это послужит им наказанием за прошлые нарушения антидопинговых правил.
"МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхенчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю", – приводит слова Родченкова информационное агентство Russia Today со ссылкой на The New York Times. В той же статье беглый спортивный функционер фактически обвинил Россию в убийстве своего "друга и соратника" Никиты Камаева. Он умер от сердечного приступа. "Хотя это был здоровый человек в расцвете сил – любимый способ России избавляться от врагов", – утверждает Родченков.
Поток обвинений он продолжает рассказом о том, как его самого собирались убить. "За два дня до моего отъезда мой друг в правительстве сказал, что планируется мое "самоубийство". Подумал, что мне и моей семье будет безопаснее в другом месте", – оправдывает Родченков свой побег из страны.
Также бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории написал, что Всемирное антидопинговое агентство никогда не пыталось взять у него интервью, хотя он "был доступен и готов к сотрудничеству". Отметим, эти заявления противоречат сведениям из официального письма WADA, ранее опубликованного The New York Times. "Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, неподконтрольным WADA или независимой комиссии", – говорится в сообщении агентства.
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