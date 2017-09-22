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Спорт

Предатель Родченков призвал изолировать сборную России

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет запретить российским спортсменам выступать под флагом родной страны. Помимо этого, он требует для наших атлетов более суровых проверок и тотального ужесточения допинг-контроля.
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В своей статье Родченков заявил, что чиновники Олимпийского комитета обязаны запретить флаг России на зимних Играх в Пхенчхане. По его словам, наши спортсмены не должны представлять свою страну и обязаны выступать только под нейтральным флагом – это послужит им наказанием за прошлые нарушения антидопинговых правил.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхенчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю", – приводит слова Родченкова информационное агентство Russia Today со ссылкой на The New York Times. В той же статье беглый спортивный функционер фактически обвинил Россию в убийстве своего "друга и соратника" Никиты Камаева. Он умер от сердечного приступа. "Хотя это был здоровый человек в расцвете сил – любимый способ России избавляться от врагов", – утверждает Родченков.

Публикация от Ingrid Andrea Arnoy ️⭐ (@ingridandreaarnoy)

Поток обвинений он продолжает рассказом о том, как его самого собирались убить. "За два дня до моего отъезда мой друг в правительстве сказал, что планируется мое "самоубийство". Подумал, что мне и моей семье будет безопаснее в другом месте", – оправдывает Родченков свой побег из страны.

Также бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории написал, что Всемирное антидопинговое агентство никогда не пыталось взять у него интервью, хотя он "был доступен и готов к сотрудничеству". Отметим, эти заявления противоречат сведениям из официального письма WADA, ранее опубликованного The New York Times. "Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, неподконтрольным WADA или независимой комиссии", – говорится в сообщении агентства.

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 14:11

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