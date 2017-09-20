Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности

Британских паралимпийцев обвиняют в намеренном укорачивании конечностей. Англичане пошли на это ради того, чтобы соревноваться с более слабыми спортсменами.

Случаи обмана носили массовый характер – спортсмены сборной Великобритании добровольно ложились под нож, чтобы отрезать части конечностей. Некоторые английские паралимпийцы даже вышли из состава команд и отказались выступать на следующих Играх, не желая участвовать в обмане, сообщает "Би-би-си". Оказывается, комиссия спортсменов Международного паралимпийского комитета предупреждала о возможных случаях преувеличения британцами тяжести своей инвалидности еще в марте. Об этом сообщил член комиссии Михаил Терентьев.

"В марте этого года комиссия спортсменов обсуждала злоупотребления в плавании некоторыми спортсменами и тренерами Великобритании. Говорилось о том, что сейчас достаточно тяжело квалифицировать спортсменов с ДЦП и о необходимости поиска разрешения этой проблемы", – рассказал Терентьев ТАСС.

Функционер отметил, что до сих пор не существует четкого регламента, позволяющего на 100% точно определить паралимпийца в одну из категорий. "Но вообще, эта тема не публичная, она должна обсуждаться на уровне специалистов. При этом одного медицинского образования недостаточно, необходим определенный опыт, чтобы понять, косит человек или нет. Потому что даже медики не всегда могут сказать, в какой класс определить спортсмена", – отметил он.

Информация, опубликованная "Би-би-си", сразу вызвала критику со стороны общественности. Например, спортивный юрист Артем Пацев заявил, что это невероятное зверство. "Это гораздо менее этичное действие, чем употребление запрещенных веществ, я даже не знаю, как такой подход обозвать. Я полностью согласен с журналистами "Би-би-си", которые называют это зверством. И ради чего все это – ради медали! Это нас бездоказательно обвиняют: якобы наши паралимпийцы мошенничали, а тут – вот, реально доказанный случай. Это совершенно ужасный подход по отношению к несчастным людям. Средневековье какое-то", – заявил Артем.

Напомним, в начале осени Международный паралимпийский комитет решил продлить дисквалификацию российских спортсменов. Чиновники не собираются возвращать отобранные по подозрению в использовании допинга лицензии, что ставит под сомнение участие России в Паралимпийских играх в Южной Корее.