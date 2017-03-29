Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом. Такое решение озвучил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.

По его словам, на данный момент паралимпийцам запрещено выступать на зимних Играх в Пхенчхане в формате индивидуального допуска и под нейтральным флагом. Также Крэйвен заявил, что по правилам МПК спортсмены не могут быть допущены к участию в соревнованиях, если отстранен их национальный олимпийский комитет.

"Мы также отмечаем недавнее высказывание министра спорта России Павла Колобкова, в котором он выразил несогласие с решением об участии российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Сейчас мы концентрируемся на оказании помощи ПКР (Паралимпийский комитет России. – Прим. ред.) в выполнении критериев по восстановлению членства организации", – цитирует президента МПК ТАСС. Крэйвен выразил надежду, что ПКР "будет восстановлен как можно раньше".

Вместе с тем МПК не планирует обнародовать имена российских спортсменов, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил согласно докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. "В связи с продолжением расследования по данной теме и строгой конфиденциальностью мы не будем раскрывать имена и количество российских спортсменов, которые находятся под подозрением в докладе Макларена", – заявил Крэйвен.

Напомним, 7 августа прошлого года МПК приостановил членство паралимпийского комитета нашей страны по итогам расследования данных, представленных в докладе главы WADA Ричарда Макларена. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.