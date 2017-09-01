Кабаева в прозрачном платье произвела фурор
Для посещения соревнований Алина, которая является
послом Международной федерации гимнастики, выбирает элегантные наряды. Так в один из дней она появилась в бордовом платье, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. Строгий наряд олимпийская чемпионка дополнила жемчужными украшениями.
А на церемонию награждения Кабаева пришла в прозрачном платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками. Сквозь тонкую ткань наряда очень хорошо было видно нижнее белье спортсменки. Кабаева в шикарном платье стала настоящей звездой вечера, затмив даже победительниц турнира. Чтобы сделать фото с Алиной поклонники выстроились в очередь, девушка мило улыбалась позируя для снимка и никому не отказывала в автографе, пишет "Комсомольская правда".
"Я всегда приезжаю на соревнования с хорошим настроением, вспоминаю, как все это было, и переживаю потом. Мы сейчас шли с Ириной Александровной и я говорю: такое ощущение, что я буду выступать. Уже столько лет прошло, а эти чувства никак не уходят", – поделилась своими эмоциями спортсменка.
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Как писали Dni.Ru, Алина Кабаева находится в Италии. Она является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершится 3 сентября.
В Италии на чемпионате мира по художественной гимнастике одной из главных звезд стала Алина Кабаева
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