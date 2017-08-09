Почему Макгрегор должен победить Мейвезера

Меньше месяца остается до поединка, который обещает стать одним из самых интересных событий последнего времени в мире бокса. 26 августа в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира в полусредней весовой категории Флойдом Мейвезером и звездой UFC Конором Макгрегором.

Учитывая, что бой должен пройти по правилам бокса, то практически все эксперты уверены, что победа у Мейвезера практически в кармане. Непобедимый чемпион явно будет чувствовать себя в родной стихии, в отличие от Макгрегора, которому придется серьезно настраивать себя на бокс, пишет издание Американский спорт.

Тем не менее, звучат голоса и в защиту Конора. Так, чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший считает, что Макгрегор является обладателем уникального преимущества, благодаря которому тот может одержать верх в поединке. Причем британский боксер назвал эту причину довольно очевидной.





"Конор – ирландец. У ирландцев есть особый дух, с которым они просто не могут сдаться", – сказал он. По словам Юбенка-младшего, ирландлцы - это особенные люди. "Просто захватывающие. Я говорю не про Конора. Я не говорю про бойца ММА. Я говорю про ирландца. Ирландца всегда надо уважать", – заявил британец.

Ранее 40-летний Флойд Мейвезер объявлял о завершении карьеры. При этом он отметил, что единственным бойцом ради поединка с котором он снова выйдет на ринг, является Конор Макгрегор.

