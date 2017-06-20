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Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью

Юлия Липницкая. Фото: Matthew Stockman/Gettyimages.ru
В Сети появились видео и фотографии сильно изменившейся Юлии Липницкой. 19-летняя фигуристка сильно поправилась, и некоторые поклонники предположили, что юное дарование ждет первенца.
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Юлия Липницкая стала обладательницей собственных апартаментов в комплексе "Рассказово". В Сети появилось видео, на котором запечатлена счастливая обладательница квартиры, которая осматривает квадратные метры. Пока одни фанаты порадовались за изменения в жизни Липницкой, другие обратили внимание на внешний вид фигуристки.

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Юлия Вячеславовна Липницкая Фигуристка

19-летняя Юлия сильно поправилась. На видеозаписи спортсменка запечатлена в майке защитного цвета и свободной удлиненной серой рубашке, скрывающей фигуру. Завершали образ белый плащ, также не сковывающий движений, и короткая стрижка каре.

Резкая прибавка в весе, подозрительно свободная одежда, исчезновение из всех социальных сетей (свою страничку в Instagram Липницкая не ведет аж с 7 января), а также перерыв в тренировках якобы из-за травмы натолкнули некоторых фанатов на подозрения, будто бы Юлия беременна. "Юлечка так поправилась. Уж не в положении ли она? свободная одежда плюс такая разом округлившаяся... Если так, то поздравляю!!! Молодыми должны быть мамочки а не 45+!!", "Что у нее с телом? С такими данными она не в спорт вернется, а поедет в роддом!", "Юля беременная, что ли???", "Похоже, ждет ребеночка наша звездочка. Округлилась так разом", – выразили свое мнение в соцсетях фанаты.

Ранее в СМИ появилась информация о романе Юлии Липницкой и ее коллеги Влада Тарасенко. Об их отношениях заговорили в 2015 году. Вскоре влюбленные перестали скрывать свою страсть. Так, в декабре того же года, на трибуне Малой спортивной арены "Лужников", где проходил "Кубок Ростелекома" по фигурному катанию, Тарасенко и Липницкая сидели рядом. В какой-то момент Юлия даже положила голову на плечо Владу.

Автор: Олег Райцин20 июня 2017, 14:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткая травма Липницкой

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