Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности

Ставшая обладательницей квартиры в столичном жилом комплексе "Рассказово" Юлия Липницкая прокомментировала слухи об интересном положении. Набравшая вес фигуристка резко ответила интернет-пользователям, заподозрившим ее в беременности.

В посвященной фигурному катанию группе Юлия Липницкая похвасталась подарком – ключами от собственных апартаментов. "Рядом лес, озеро на территории, просторные дворы, красивая архитектура... Лично мне напоминает Чикаго. Получилось немного неожиданно… Я не верила, да и раньше, чем в 2018 году, не ждала", – написала она в соцсети "ВКонтакте".

Интернет-пользователи порадовались за Липницкую, а заодно обратили внимание на изменения в ее внешности. Однако на вопросы о лишних килограммах и беременности спортсменка ответила резко: "Своей жизнью заняться не хотите? И вообще, всех касается. Нет у меня никаких беременностей, достали уже". По словам Юлии, она "нахуделась".

Поклонники поддержали фигуристку: "Хорошо она выглядит, не всегда же быть всем идеальными. Прежде чем подобное обсуждать, посмотрите на себя", "Юлия, это озлобленные, завистливые и глупые люди – они не стоят и капельки твоего внимания, а тем более переживаний. Все у тебя отлично - красотка, глаз не оторвать. Очень рады за тебя! Поздравляем с новосельем и будь счастлива!!! Любим!"