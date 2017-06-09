Слуцкий стал главным тренером английской команды

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал главным тренером английского клуба "Халл Сити", пишет Lenta.ru. "Не могу дождаться, когда приступлю к работе", – заявил он.

В прошлом сезоне команда заняла 18-е место в английской Премьер-лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. "Очень надеюсь, что мы вернемся в Премьер-лигу. Я уже знаю, что это известный клуб с преданными болельщиками", – подчеркнул Слуцкий.

