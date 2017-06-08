Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком
В ходе матча болгарского турнира на 29-й минуте игры на поле залетела банка пива. брошенная кем-то из болельщиков. Защитник "Вереи" Иван Бандаловски не растерялся: поднял початую банку, сделал из нее несколько глотков и отбросил пустую жестянку за поле.
До этого "Левски" вели со счетом 1:0. Но уже через несколько минут Бандаловски точным ударом по воротам сравнял счет. Это произошло на 93-й минуте матча. Чтобы определить победителя, судья назначил серию пенальти. Увы, но "Верея" таки уступила сопернику со счетом 9:8. Пиво помогло ненадолго.
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