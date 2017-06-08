Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком

Во время встречи болгарских клубов "Верея" и "Левски" на поле прилетела початая банка пива. Защитник "Верея" поднял жестянку, хлебнул из нее и на последней минуте матча закатил гол в ворота соперников.

В ходе матча болгарского турнира на 29-й минуте игры на поле залетела банка пива. брошенная кем-то из болельщиков. Защитник "Вереи" Иван Бандаловски не растерялся: поднял початую банку, сделал из нее несколько глотков и отбросил пустую жестянку за поле.

До этого "Левски" вели со счетом 1:0. Но уже через несколько минут Бандаловски точным ударом по воротам сравнял счет. Это произошло на 93-й минуте матча. Чтобы определить победителя, судья назначил серию пенальти. Увы, но "Верея" таки уступила сопернику со счетом 9:8. Пиво помогло ненадолго.