Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Верховная рада дала определение национальным видам спорта и причислила к ним гопак. Соответствующий законопроект был принят 25 мая.

Документ был принят во втором чтении и в целом на пленарном заседании Рады. Его поддержали 227 парламентариев. Согласно законопроекту, национальными являются те виды спорта, что основаны на культурных традициях страны.

"Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты", – цитирует председателя Рады Андрея Парубия Lenta.ru. Теперь документ направят на подпись спикеру и президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Верховная рада приняла проект о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте". Его целью является законодательное закрепление статуса национальных видов спорта. В частности, к ним предполагалось отнести боевой гопак, рукопашный бой и хортинг.

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