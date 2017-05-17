Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих связях с Украиной. Он признался, что так и не научился говорить на украинском языке, несмотря на то, что много лет жил в Крыму.

Знаменитый шахматист рассказал, что прожил на полуострове 19 лет. Однако связи с Украиной не чувствует.

"Я родом из Крыма. Это большая разница. За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински", – цитирует Карякина "Газета.ru". "И этот факт лучше прочего свидетельствует о моих связях с Украиной", - добавил он.

По словам шахматиста, поменяв украинское гражданство на российское, он не встретил негативной реакции от бывших соотечественников. "Небольшое напряжение началось только после изменения геополитической обстановки", - заявил гроссмейстер.

Он признался, что не смотрел международный песенный конкурс "Евровидение", прошедший в Киеве. "Нет, и не особо интересовался. Я обычно болею за россиян. А когда их нет, за кого же мне болеть?.. За украинцев не болею", – говорит Карякин.

Однако, по словам шахматиста, когда он смотрит Олимпиаду и соревнуются европейский и украинский спортсмены, ему приятнее, если выигрывает украинец. "Знаю некоторых тамошних спортсменов и отношусь к ним с большой симпатией. Хотя не ко всем", – отметил он.

Напомним, Сергей Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, войдя в Книгу рекордов Гиннесса. В ноябре 2016 года года шахматист одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном и получил первый мировой чемпионский титул по блицу в своей карьере.