Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой

Главный тренеа сборной России по хоккею Олег Знарок останется на своем посту после поражения нашей сборной в полуфинале ЧМ-2017. Такое решение принял президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Руководитель ФХР отметил, что у Знарка еще не истек срок контракта. Документ действует до Олимпийских игр-2018.

"Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады", – цитирует Третьяка "Р-Спорт". "Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях", - заключил президент ФХР.

Его слова подтвердил и первый вице-президент хоккейной федерации, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг. "Вопрос об отставке Знарка у нас на повестке не стоит. Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2018 года", – цитирует Ротенберга ТАСС.

Сам главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команда добилась хорошего результата. "Уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд – это хороший результат. Хотя мы стремились к большему. Немножко не повезло, но это спорт", – цитирует Знарка "Спорт-Экспресс".

Отметим, 20 мая в полуфинальном матче чемпионата мира сборная России проиграла канадцам со счетом 2:4. Но в итоге наша команда завоевала бронзовые награды турнира, победив 21 мая у сборной Финляндии (5:3). Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Бронза наша, всех с победой! Сборная России - бронзовый призёр ЧМ-2017!



Ура! pic.twitter.com/6ZR7ca9Qxz — Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2017 г.

Примечательно, что сборная России по хоккею уже третий раз проигрывает канадцам. До последнего матча со сборной Канады наша сборная под руководством Знарка проиграла этой стране в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинале Кубка мира (3:5).

@russiahockey Это провал нашей сборной, с чем поздравлять. Да, времена не те, сборная СССР, вообще не расматривала кроме первого места, другие варианты. — Владимир Андреев (@VAAndreev68) 21 мая 2017 г.

Однако не дали канадцам подняться на пьедестал шведы. Так, сборная Швеции обыграла команду Канады в финале чемпионата мира. Встреча, прошедшая 21 мая в Кельне, завершилась победой шведов со счетом 2:1 в серии буллитов.

@russiahockey даже не стал ретвитить. Бронза это позор Сборной! Стыдно. — Frank (@MittelFrank) 21 мая 2017 г.

В составе победителей в основное время шайбу забросил Виктор Хедман, у канадцев отличился Райан О'Райлли. В серии буллитов единственный точный бросок совершил Оливер Экман-Ларссон. Таким образом канадцы не смогли защитить завоеванный в 2016 году в России титул. Шведы стали чемпионами мира в десятый раз.

@russiahockey Какое ура.Это ПОЗОР. Ну если только канадцам кубок на всегда отдать,а самим за 2-е и 3-е места играть,то тогда да,ура. — Александр Криницын (@krinya19781) 21 мая 2017 г.

Напомним, Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею в 2014 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.