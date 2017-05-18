Травмированной Липницкой дали еще один шанс

Юная фигуристка Юлия Липницкая вновь претендует на место в сборной России. Ранее спортсменке пришлось отказаться от участия в нескольких соревнованиях из-за серьезных проблем со здоровьем.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что исполком организации решил предоставить Юлии Липницкой еще один шанс выступить за нашу сборную. Также он отметил, что в перечне кандидатов значится и спортсменка Аделина Сотникова.

"Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон", – цитирует Горшкова ТАСС. Глава ФФККР отметил, что утвержденный список действует "до контрольных прокатов сборной в Сочи".

Также президент организации сообщил, что кандидатами в сборную России по фигурному катанию стали двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Ранее пара заявила о возможном завершении спортивной карьеры в связи с рождением дочери Анжелики.

Напомним, в ноябре 2016 года Юлия Липницкая прервала выступление на московском этапе серии Гран-при из-за боли в ноге. Позднее медики обнаружили у юной спортсменки травму тазобедренного сустава, из-за которой ей пришлось пропустить чемпионат России по фигурному катанию.

������ #ЦветыЖизни☀️�� Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Окт 30 2016 в 11:58 PDT

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган тогда прокомментировал неудачу Юлии Липницкой, отметив, что ей было не до соревнований. "Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье", – заявил он в феврале 2017 года.

