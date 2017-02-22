Липницкую подвело здоровье

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире, российская фигуристка Юлия Липницкая вряд ли вернется на лед до конца сезона-2016/2017. Спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Для пропустившей декабрьский чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава Липницкой главное сейчас – полностью восстановить здоровье. Проблемы с самочувствием у спортсменки начались еще в ноябре 2016 года на московском этапе серии Гран-при, когда ей пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за боли в ноге.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, Липницкой в данный момент не до соревнований.

"Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье", - цитирует Когана ТАСС. Чиновник сообщил, что лечение идет нормально, но нужно время.

Напомним, фигуристка пропустила чемпионат в Челябинске из-за падения на скользком тротуаре 18 декабря. Она возвращалась с тренировки.

"У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней", – сообщалось на сайте ФФККР. В нынешнем сезоне Юлия Липницкая не принимала участия в чемпионате Европы и не будет выступать на чемпионате мира в Хельсинки.

Как писали Dni.Ru, российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможную причину травмы Юлии Липницкой во время выступления на Гран-при России в Москве в ноябре 2016 года. По ее словам, нога у девушки отнялась из-за обезвоживания.

