Юлия Липницкая бесследно исчезла

Российская фигуристка Юлия Липницкая не на шутку напугала поклонников и болельщиков своим исчезновением. Олимпийская чемпионка уже несколько недель не появляется в соцсетях.

Юлия, обычно активно ведущая свои странички в социальных сетях, исчезла из виртуального пространства. Последний ее пост в Instagram был посвящен поздравлению своих поклонников с рождеством. "ВКонтакте" девушка была 29 января.

Подписчики 18-летней звездочки фигурного катания в недоумении и даже бьют тревогу. "Вернись!! Мы тебя ждем. Наша чемпионка наших сердец", "Юльчик, вернись Христа ради", "Юленька, как твое здоровье? Столько времени ничего не слышно… Я и вся твоя армия поклонников с тобой!! И всегда тебя поддерживаем!!" – пишут пользователи.

Некоторые даже обижены на спортсменку за ее бесследное исчезновение и за то, что она "бросила" своих фанатов. "Что-то Юля нас совсем обделяет вниманием. Чем она сейчас занимается? После травмы просто взять и исчезнуть? А мы? Как же те люди, которые любят и поддерживают ее? Постила бы фотки, новости хотя бы", "Ты живая вообще?" – возмущаются подписчики.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Янв 5 2017 в 12:31 PST

Пользователь Татьяна Токарева предположила, что Липницкая копит силы для следующих выступлений. "Я уверена, что Юлечка копит силы и готовится, чтобы "выстрелить"!!! Ну ни на секунду не сомневаюсь в силе духа Юли!" – пишет болельщица.

���� #ВсеБудетХорошо Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Ноя 9 2016 в 10:34 PST

Многие поклонники связывают исчезновение фигуристки с тем, что ей необходимо поправить здоровье после травм, отдохнуть и набраться сил. Олимпийской чемпионке 2014 года, действительно пришлось нелегко после неудач на льду.

Как писали Dni.ru, Юлия Липницкая вряд ли вернется на лед до конца сезона-2016/2017. Спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Неприятности начались у нее еще в ноябре 2016 года на московском этапе серии Гран-при, когда ей пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за боли в ноге. Кроме того, фигуристка пропустила чемпионат в Челябинске из-за падения на скользком тротуаре 18 декабря, когда возвращалась с тренировки.