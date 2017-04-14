Липницкая избегает контуженного в Чечне отца

В семье олимпийской чемпионки Юлии Липницкой бушуют почти индийские страсти. У спортсменки нашелся отец, который утверждает, что 15 лет не знал о ее существовании.

Вячеслав Липницкий не знал о том, что у него есть дочь, до 2014 года, пока не увидел трансляцию Игр в Сочи. "Я стал пересматривать записи всех турниров по фигурному катанию. Миллион раз прокручивал выступления Юли, вглядывался в ее лицо, улыбку, мимику и жесты. Это моя копия!" – отметил он.

Роман с матерью спортсменки Даниэлой у Вячеслава был в 1998 году. Позже его призвали в армию и отправили на Северный Кавказ. Во время военных действий в Чечне Липницкого серьезно контузило, следствием чего стали провалы в памяти. Однако мужчина решил посвятить жизнь армии, пишет Eg.ru.

"Не знаю почему, но Даниэла не сказала мне, что беременна", – заверил Липницкий. Впрочем, у знакомых семьи чемпионки другая точка зрения. "Когда Даниэла забеременела, Славку забрали в армию. Оттуда к ней он так и не вернулся", – рассказала бывшая соседка.

���� #ВсеБудетХорошо Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Ноя 9 2016 в 10:34 PST

Теперь отец Юлии, который живет в Израиле, внимательно следит за ее достижениями и пытается установить контакт. Спортсменка ни разу не ответила ему в соцсетях.

"Молю Бога лишь об одном – о встрече с дочкой. Если бы я только знал, что у меня где-то растет ребенок, тут же все бросил – только бы быть рядом. Поверь мне, доченька, и прости", – заявил Липницкий.