Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Вячеслав Липницкий не знал о том, что у него есть дочь, до 2014 года, пока не увидел трансляцию Игр в Сочи. "Я стал пересматривать записи всех турниров по фигурному катанию. Миллион раз прокручивал выступления Юли, вглядывался в ее лицо, улыбку, мимику и жесты. Это моя копия!" – отметил он.
Роман с матерью спортсменки Даниэлой у Вячеслава был в 1998 году. Позже его призвали в армию и отправили на Северный Кавказ. Во время военных действий в Чечне Липницкого серьезно контузило, следствием чего стали провалы в памяти. Однако мужчина решил посвятить жизнь армии, пишет Eg.ru.
"Не знаю почему, но Даниэла не сказала мне, что беременна", – заверил Липницкий. Впрочем, у знакомых семьи чемпионки другая точка зрения. "Когда Даниэла забеременела, Славку забрали в армию. Оттуда к ней он так и не вернулся", – рассказала бывшая соседка.
Теперь отец Юлии, который живет в Израиле, внимательно следит за ее достижениями и пытается установить контакт. Спортсменка ни разу не ответила ему в соцсетях.
"Молю Бога лишь об одном – о встрече с дочкой. Если бы я только знал, что у меня где-то растет ребенок, тут же все бросил – только бы быть рядом. Поверь мне, доченька, и прости", – заявил Липницкий.
Оперная дива высказалась на своей страничке в Facebook
Популярная ведущая дала откровенное интервью
Работа американской порноиндустрии парализована
Авдотья Смирнова рассказала о тяжело пережитом опыте