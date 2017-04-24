Юные хоккеисты передрались после матча

В Сочи после хоккейного матча между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Минск) произошла массовая драка. Юные спортсмены 2006 года рождения устроили потасовку во время традиционного рукопожатия.

Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры ���� pic.twitter.com/1nEXuCxt73 — Спартак Москва (@spartak_hc) 24 апреля 2017 г.

Судьям удалось быстро разнять дерущихся. Матч завершился победой москвичей со счетом 4:2.