Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны

Масштабная цифровая платформа столицы превратилась в единый национальный центр трансфера передовых инженерных решений, открывающий российским заводами прямой путь к высокой доходности и технологической независимости.



"Банк технологий" — это единое окно для поиска проверенных высокотехнологичных продуктов. В нем собраны разработки стартапов, вузов, средних и крупных компаний из регионов России. Они позволяют оцифровать промышленные процессы, выстроить логистику, обеспечить кибербезопасность. В результате сокращаются издержки, повышается качество, растут объемы производства. Такое сотрудничество помогает развиваться и столичной промышленности, и региональным производителям высоких технологий", — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Столичный градоначальник детально рассказал о том, как уникальный сервис отбирает для отечественной индустрии самые перспективные и эффективные решения.

Создание современной, конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции на отечественных предприятиях сегодня просто невозможно без глубинного уровня цифровизации и полной автоматизации всех процессов. Этот путь начинается еще на стадии зародившейся инженерной идеи, проходит через фазу чертежей, математического моделирования и виртуального тестирования, а завершается только в момент выкатки готового изделия с заводского конвейера. В условиях стремительно меняющегося рынка и необходимости импортозамещения столичный сервис "Банк технологий" стал универсальным и поистине незаменимым инструментом для промышленников. Он помогает предприятиям рациональнее использовать имеющиеся финансовые и человеческие ресурсы, минимизировать производственные риски и оперативно выходить на качественно новый индустриальный уровень.

На текущий момент в официальном реестре платформы содержится уже более 620 уникальных технологических разработок. В этот богатейший каталог входит специализированное промышленное программное обеспечение, интеллектуальные системы на базе искусственного интеллекта, сложнейшие программно-аппаратные комплексы и современнейшие коллаборативные роботы, способные безопасно и эффективно работать на производственной линии в одной связке с человеком.

Ключевая особенность столичного сервиса заключается в том, что абсолютно все продукты, попадающие в витрину "Банка технологий", проходят процедуру бескомпромиссной и многоступенчатой верификации экспертами. Главные критерии отбора предельно жесткие: предложенные инновации должны быть строго отечественного происхождения и полностью готовыми к немедленному практическому внедрению на действующих производственных мощностях. Это исключает риск приобретения "сырых" проектов или неработающих прототипов.

Инженерная карта проекта уже охватывает крупнейшие научные, академические и промышленные центры по всей России. В числе наиболее ярких и востребованных примеров — инновационная система контроля производственных процессов на основе нейросетевой аналитики, созданная специалистами из Санкт-Петербурга. Она позволяет в реальном времени отслеживать дефекты и оптимизировать загрузку линий. Из Перми в реестр вошли высококлассные промышленные роботы, спроектированные для проведения сложнейших сварочных работ, механообработки, палетирования и комплексного обслуживания станков.

Разработчики из Набережных Челнов предложили отечественной промышленности специализированные софтверные продукты, необходимые для проектирования высокоточных промышленных роботов и любых станков с числовым программным управлением. А инженерная команда из Калининграда представила уникальное оборудование, способное эффективно решать критическую проблему замерзания ключевых элементов буровых установок и магистральных труб в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера.

Благодаря этой прозрачной системе московские предприятия получают прямой доступ к редким и эффективным технологиям со всей страны, а разработчики, стартапы и вузовские лаборатории из регионов — гарантированный сбыт, заказы и масштабный рынок для внедрения своих идей. Подробно ознакомиться со всеми доступными цифровыми продуктами, оценить их параметры и подать заявку на сотрудничество любой желающий может на едином Инвестиционном портале Москвы.