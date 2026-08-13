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Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию

Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию
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Сборная России по зимнему плаванию выделила московский Гребной канал как лучшую тренировочную базу страны.

Андрей Замыслов, тренер сборной и президент Всероссийской федерации зимнего плавания, отметил, что именно Гребной канал стал ключевым фактором успеха команды. Он подчеркнул, что это идеальное место для подготовки к международным соревнованиям, где зимой функционирует незамерзающий бассейн, а летом доступна чаша с возможностью регулировки температуры воды.

«Весь сезон мы готовимся на прекрасной локации, на Гребном канале. Это лучшая тренировочная база страны, где созданы все условия для подготовки к международным стартам», – рассказал Замыслов в интервью aif.ru.

Спортсмены со всей страны стремятся тренироваться на Гребном канале. Например, многократный чемпион Алексей Жарков приехал сюда из Новосибирска, а Матвей Овсейчук – из Подмосковья. Гребной канал был построен в 1973 году для проведения чемпионата Европы по академической гребле и принимал летнюю Олимпиаду в 1976 году.

Олег Рудаков, первый вице-президент Всероссийской федерации зимнего плавания, сообщил о планах провести чемпионат мира в Москве в 2029 году. В этом году канал посетил президент Всемирной федерации ледового плавания. В настоящее время на Гребном канале в Крылатском ведутся работы по реконструкции, и после завершения ремонта он должен стать ведущим объектом для тренировок на воде в мире.

Напомним, что на днях команда вернулась с Кубка мира в Аргентине с впечатляющими результатами: 15 золотыми и четырьмя серебряными медалями, а также обновленным мировым рекордом на дистанции 25 метров.

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13 августа 2026, 19:42
Фото: Игорь Иванко / Агентство городских новостей "Москва"
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