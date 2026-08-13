Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой

Не успели утихнуть страсти после скандального побега юной невесты, как 62-летний мэтр российской эстрады дал мощный повод для новых пикантных сплетен.



Личная жизнь исполнителя суперхита "Самый лучший день" Григория Лепса продолжает бурлить с неистовой силой. Еще недавно фанаты сочувствовали музыканту, от которого, по слухам, сбежала юная студентка Аврора Киба. Молоденькая красотка публично уверяла, что мечтает пойти с 64-летним певцом под венец, однако при первой же удобной возможности упорхнула к более перспективному кавалеру. Впрочем, сам брутальный исполнитель страдать в одиночестве категорически отказался. На днях Лепс огорошил публику интригующим признанием: в его жизни уже появилась новая любимая женщина.

Имя тайной пассии мэтр предпочтительно скрыть, однако накануне шило в мешке утаить не удалось. Григория застукали в весьма интимной обстановке в одном из элитных караоке-клубов. Компанию музыканту составила знойная актриса и телеведущая Яна Кошкина, которая славится своими выдающимися формами и пышной красотой.

В социальных сетях появился горячий снимок, мгновенно взорвавший интернет. На нем знаменитости вплотную восседают на мягком диване. Кошкина приняла максимально откровенную позу, зазывно оголив перед камерой стройное бедро. Сам Лепс предстал в белой рубашке с цветочным принтом, небрежно расстегнув несколько верхних пуговиц на груди.

"Хорошие у нас соседи в деревне, вроде неплохо поют..." — иронично подписала пикантный кадр с певцом эффектная брюнетка.

Поклонники тут же пришли в абсолютный восторга, решив, что перед ними — та самая новая возлюбленная Лепса. Масла в огонь подливает и тот факт, что Кошкина не так давно пережила болезненный развод и сейчас находится в статусе свободной женщины. Комментаторы засыпали пару восторженными откликами, называя их "огненной дуэтом" и нахваливая шикарные ноги Яны.

Впрочем, за бурной светской жизнью и мимолетными интрижками артист скрывает глубокую личную трагедию. Совсем недавно в откровенном разговоре с Эмином Агаларовым Лепс с горечью признался, что до сих пор страдает из-за краха своего многолетнего брака с Анной Шаплыковой. Супруги расторгли союз в 2021 году после двадцати лет совместной жизни, и эту потерю певец считает главным провалом в своей жизни.