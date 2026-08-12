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Собянин: Развитие ЦТУ сделает поездки комфортнее для жителей 11 регионов страны

Собянин: Развитие ЦТУ сделает поездки комфортнее для жителей 11 регионов страны
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Новая модель "Иволги" выйдет на межрегиональные маршруты ЦТУ.

Сергей Собянин посетил Тверской промышленный машиностроительный кластер, где выпускают пригородные поезда, трамваи и комплектующие для рельсового транспорта. Мэр Москвы осмотрел производство и рассказал об обновлении Центрального транспортного узла, охватывающего столицу, Подмосковье и соседние регионы.

«Центральный транспортный узел — крупнейший в стране. Он объединяет 11 субъектов России и с его помощью совершается почти 75% всех пригородных ж/д перевозок. По сути, это транспортное сердце страны», — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

То есть это примерно 3,1 миллиона поездок ежедневно.

Совместная программа Правительства России, Москвы и ОАО «РЖД» рассчитана до 2035 года.

Одна из главных задач программы — последовательная замена поездов на востребованных направлениях. С 2027 по 2030 год для ЦТУ планируется заказать 100 составов российского производства. На Ярославское направление направят 55 поездов «Иволга 4.0», еще 45 поездов новой модели «Иволга 5.0 ЦТУ» будут обслуживать Калужское, Нижегородское и Курское (Тульское) направления.

Обновление Ярославского направления началось в июне 2025 года. К концу 2026-го здесь будут курсировать 35 поездов последнего поколения «Иволга 4.0» и «Королек» — почти 40 процентов местного парка. Полностью заменить подвижной состав планируется к 2030 году. Следующим этапом станет Павелецкое направление: до 2035-го для него намерены приобрести еще около 43 поездов.

В Твери уже собирают вагоны «Иволги 5.0 ЦТУ», предназначенной для межрегиональных маршрутов. Ее технические параметры, интерьер и фирменный облик разработали специалисты «Трансмашхолдинга» совместно с Правительством Москвы. Поезд получит светло-голубую ливрею, а головной вагон — стремительный силуэт, характерный для экспрессов.

Сейчас на линиях ЦТУ работают около 130 «Иволг» разных поколений. Всего с 2011 по 2026 год при поддержке Москвы закупили 496 современных электричек для МЦК, МЦД и Ярославского направления. Обновление поездов на всех четырех диаметрах завершили в 2025 году.

Параллельно рос спрос на железнодорожные маршруты. Среднесуточное число поездок увеличилось с 1,4 миллиона в 2011 году до более чем 3,1 миллиона в 2026-м. Число поездок внутри Москвы по диаметрам достигло 500 тысяч в сутки — в 30 раз больше показателя 2011 года.

Контракты включают обслуживание техники на протяжении всего срока эксплуатации, который для пригородных поездов составляет 40 лет. Это закрепляет ответственность завода за надежность составов и помогает поддерживать регулярность их выхода на линию.

Транспортный заказ также поддерживает промышленную кооперацию. Локализация рельсовой техники нового поколения достигла 97 процентов. В производственной цепочке участвуют около тысячи российских предприятий, где заняты не менее 120 тысяч человек.

По словам Сергея Собянина, развитие инфраструктуры и обновление парка помогают укреплять экономику и улучшать условия жизни. Программа должна повысить связность регионов ЦТУ, сделать маршруты удобнее и обеспечить предприятиям стабильную загрузку.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2026, 21:43
Фото: Агентство "Москва" / www.mskagency.ru
"Макс" / @mossobyanin✓ Надежный источник

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