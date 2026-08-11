Разъяренная Волочкова устроила дикий дебош в аэропорту: Как не стыдно

Долгожданный отпуск эпатажной балерины обернулся громким разбирательством прямо у выхода на посадку.



Роскошный отпуск знаменитой танцовщицы Анастасии Волочковой на сказочных Мальдивах оказался под угрозой полного срыва. Королева отечественного шпагата собиралась отправиться на любимые белоснежные пляжи, однако дойти до заветного кресла в салоне лайнера ей так и не удалось. Сотрудники авиакомпании проявили непреклонность и жестко закрыли дверь перед самым носом знаменитости, заявив, что на рейс ее категорически не пустят.

Разъяренная звезда балета не стала молча проглатывать обиду. Находясь в состоянии полного шока и крайней степени гнева, Анастасия тут же записала эмоциональное видеообращение прямо из здания терминала. На кадрах видно, как дива судорожно пытается доказать свою правоту, параллельно обвиняя перевозчика в полном произволе и жестокости по отношению к другим пассажирам.

"Дорогие друзья, честно скажу: беспредел! Нас не пустили на рейс. И я не одинока. Мы не одиноки. Вот мужчину с детьми сняли с рейса! Как не стыдно! Мы сидели рядом с моим директором… Просто сидели в шаге от посадки! Понимаете? Ни посадки, ничего не объявляли. И вы знаете, я не успела, "типа", за две минуты до окончания посадки, которую никто не объявил. А мой чемодан успели снять! Найти и снять!" — на повышенных тонах возмущалась Волочкова.

Защищая случайных попутчиков, балерина быстро перешла на крик и открытые угрозы в адрес представителей авиакомпании. Видимо, осознав, что вылет окончательно сорван, артистка сыпала колкостями и прощалась с публикацией в своем фирменном эпатажном стиле: "Пока, неудачники, ждите новостей! Я хочу сказать: дети оказались вот в такой же ситуации, понимаете?".

На текущий момент дальнейшие планы скандальной блондинки остаются под большим вопросом. На тропическом острове у Волочковой забронирована шикарная частная вилла, аренда которой обошлась в астрономическую сумму. Любое промедление означает потерю огромных денег и испорченный отпуск. Поклонники в соцсетях активно обсуждают произошедшее и надеются, что их кумир все же найдет способ долететь до океана.