Пять подмосковных городов победили во всероссийском конкурсе благоустройства

Сергиев Посад, Истра, Наро-Фоминск, Щёлково и Электросталь стали победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

По заявлению пресс-службы регионального правительства, из шести заявок Московской области пять оказались победными.

«За время проведения конкурса подмосковные проекты побеждали 57 раз, и 44 из них мы уже полностью воплотили в жизнь. Хочу от всей души поздравить наших новых победителей», – прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Сергиев Посад победил с проектом благоустройства Блинной горы и горы Волкуша, исторического места в центре города рядом со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. Здесь появятся прогулочные тропы с обзорными точками на монастырь и «Стена истории» с рассказом о ключевых страницах прошлого этого города.

Истра получит обновлённый деловой центр в районе улиц Ленина и Адасько, объединяющий существующие общественные пространства в единую пешеходную систему.

В Наро-Фоминске преобразятся Яблоневый сад и набережная реки Нары, причём с сохранением знаменитых Гагаринских яблонь и речного ландшафта. Новая набережная станет полностью безбарьерной.

В Щёлкове обновят набережную Юности на реке Клязьме с разделением на зоны отдыха, спорта и тихих прогулок у воды.

В Электростали реконструируют улицу Советскую. Это исторический парадный въезд в город, который соединит центр с главным парком единым пешеходным и велосипедным маршрутом.

Конкурс проводится по инициативе президента России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».