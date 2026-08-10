"Чуть стремненько": экс-избранник Равшаны Курковой спас задыхающегося младенца прямо в машине

Поездка в элитный перинатальный центр на тропическом побережье обернулась настоящим хоррором, изменившим жизнь звездной семьи за считанные минуты.



Роскошная жизнь в Центральной Америке и мечты об идеальных родах с видом на Панамский залив едва не закончились трагедией для экс-возлюбленного актрисы Равшаны Курковой. Актер Стас Румянцев и его супруга, эффектная модель Алина, планировали, что их малыш появится на свет в ультрасовременной зарубежной клинике. Однако судьба распорядилась иначе, заставив молодого отца проявить недюжинную выдержку и сыграть, пожалуй, самую главную и сложную роль в своей жизни — роль врача-акушера на сиденье несущегося автомобиля.

Вся тщательно спланированная подготовка к появлению наследника рухнула в один миг, когда у беременной красотки начались стремительные схватки. Пара элементарно не рассчитала время: доехать до медицинского центра через панамские пробки они просто не успевали. Дорога превратилась в сумасшедшую гонку со временем. Когда стало понятно, что до квалифицированных врачей им уже не добраться, салон машины моментально трансформировался в импровизированную операционную.

Главный шок ждал артиста в самый кульминационный момент. Новорожденный малыш появился на свет прямо во время движения, но праздник рождения чуть не обернулся катастрофой. Выяснилось, что пуповина мертвой петлей обвилась вокруг шеи младенца. В этот момент от действий перепуганного новоиспеченного отца зависела жизнь его собственного ребенка. Актер признался, что испытал настоящий животный страх, ведь счет шел на секунды, а помощи ждать было не от кого.

"Была пуповина на шее, подождал чуть-чуть и понял, что пуповину никак не сниму. Убедился, что дышит, и сказал: "Поехали дальше"", — откровенно поделился пережитым ужасом артист.

Молодой отец честно говорит, что принимать роды в таких полевых условиях ему было, мягко говоря, "чуть стремненько". Главной задачей было не поддаться панике, освободить дыхательные пути ребенка и как можно скорее передать маму и новорожденного в руки специалистов.

К счастью, эта экстрим-история завершилась хеппи-эндом. Добравшись до клиники, молодая мама и младенец попали под гиперопеку врачей, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.