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Заказчики из ДНР получили доступ к порталу поставщиков Москвы – Собянин

Заказчики из ДНР получили доступ к порталу поставщиков Москвы – Собянин
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Интеграция экономики новых регионов в общероссийское пространство вышла на принципиально иной уровень благодаря решению столичных властей.

Госучреждения Донецкой Народной Республики теперь могут приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого региона России на портале поставщиков столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, телекоммуникационные услуги", – отметил мэр Москвы.

Портал поставщиков продолжает активно расширять свое присутствие в российских субъектах. С начала 2026 года к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. В итоге число подключенных к платформе субъектов выросло до 47.

Соглашение о подключении Еврейской автономной области к порталу подписали в ходе XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Оно направлено на обеспечение равного доступа заказчиков из региона к закупкам на портале, развитие конкуренции, а также на расширение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, повышение экономической эффективности контрактной системы и привлечение малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе.

Липецкая область стала 3-м регионом-заказчиком, присоединившимся к порталу поставщиков с начала года, наряду с Курской и Еврейской автономной областями и 46-м регионом на платформе. За последние пять лет число регионов-заказчиков выросло на треть.

Высокий уровень конкуренции остается ключевым преимуществом работы площадки. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что технические возможности портала позволяют провести оперативную интеграцию региональной информационной системы с платформой. Универсальный шлюз обеспечивает бесшовное взаимодействие без смены интерфейса, привычного для заказчиков из других городов. Если процесс закупок в регионе не автоматизирован, уполномоченным органам достаточно подписать соглашение и выбрать самый простой вариант — начать работу непосредственно на портале. В таком случае заказчиков могут подключить к платформе в течение суток. После этого они начнут полноценно работать в своем личном кабинете.

Чтобы пользователям было удобно пользоваться платформой и ее возможностями, функционал портала постоянно совершенствуется. Например, сейчас при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросеть быстро определяет вероятную категорию и предлагает подходящие характеристики. Бот автоматических ставок позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, а чат-бот консультирует и быстро находит ответы на вопросы в базе данных. По любым вопросам, связанным с сервисом, можно обращаться в круглосуточную службу поддержки и представительства в регионах.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Он зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. Здесь работают более 60 тысяч заказчиков и свыше 400 тысяч предпринимателей со всей страны.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2026, 13:38
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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