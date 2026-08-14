Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате

Знаменитая певица не смогла сдержать слез и поделилась глубокой личной трагедией.



57-летняя звезда эстрады Татьяна Буланова, чьи проникновенные хиты про слезы и любовь знает вся страна, переживает тяжелый период. Несколько лет назад певица столкнулась со страшным горем — один за другим из жизни ушли ее самые близкие люди, любимые родители. Однако время, вопреки известным поговоркам, оказалось бессильно перед этой глубокой душевной раной. Артистка призналась, что до сих пор не смирилась с утратой и каждый день учится заново дышать в звенящей пустоте.

В своем блоге Буланова опубликовала трогательный пост, приуроченный к скорбной дате. Прошло уже девять лет с того дня, как перестало биться сердце ее матери Нины Павловны. Исполнительница выплеснула всю ту ноющую боль, которую годами носит под сердцем.

"Время не лечит, оно просто учит жить с этой тишиной внутри. В моей жизни навсегда осталась пустота, которую никто не сможет заполнить. Я храню в памяти каждое наше мгновение, твою любовь и то особенное тепло, которое исходило от тебя. Как же иногда хочется просто прийти к тебе, рассказать все, что на душе, и почувствовать твою поддержку. Люблю тебя бесконечно и очень скучаю", — с горечью и нежностью призналась Татьяна.

Эти искренние слова вызвали настоящий шквал сочувствия у фанатов. Поклонники засыпали певицу словами поддержки, делясь своими историями и уверяя, что мамы всегда остаются нашими ангелами-хранителями.