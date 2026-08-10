В парке "Зарядье" пройдет ежегодный марафон финансовой грамотности

Опасные финансовые ловушки и уловки хитрых аферистов вокруг нас с каждым днем становятся все изощреннее, но жителям столицы приготовили мощный симметричный ответ.



С 14 по 25 августа главный парковый комплекс столицы "Зарядье" превратится в ключевую точку притяжения для всех, кто хочет грамотно распоряжаться своими деньгами. Павильон "Заповедное посольство" откроет свои двери для желающих раз и навсегда навести порядок в семейном бюджете, избавиться от ненужных трат и защитить накопления. В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" здесь пройдет свыше 350 захватывающих, интерактивных и максимально полезных мероприятий. Просветительский марафон финансовой грамотности готов дать ответы даже на самые сложные вопросы.

Как победить уловки и дофаминовые ловушки

Современный человек ежедневно находится под прицелом агрессивного маркетинга и дерзких аферистов. Почему рука сама тянется к карте ради бессмысленной покупки? Почему даже умные люди отдают свои кровные мошенникам? Эксперты марафона готовы пролить свет на тайные механизмы человеческой психологии.

На лекциях и тренингах участникам раскроют секреты дофаминовых ловушек, которые заставляют нас тратить лишнее. Гости узнают, как хитроумные продавцы манипулируют нашим подсознанием, и как сформировать железную финансовую дисциплину. Это не просто сухая теория, а реальная броня для вашего семейного бюджета от ежедневных незаметных утечек.

От карманных денег до серьезных инвестиций

Программа построена так, чтобы интересно было каждому — от первоклассника до опытного инвестора. Руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула: в этом году упор сделан на живую практическую пользу. Больше интерактивных форматов, реальных мастер-классов и прямого общения с теми, кто управляет гигантскими денежными потоками.

На одной площадке соберутся топовые эксперты: представители Банка России, Федеральной налоговой службы, крупнейших банков и страховых гигантов. Они без лишнего канцелярита объяснят, как выгодно инвестировать, законно вернуть деньги с помощью налоговых вычетов и защитить свои накопления.

Для подрастающего поколения подготовили особый интерактив. Малышей от 6 до 10 лет в игровой форме научат грамотно распоряжаться карманными деньгами и не верить незнакомцам в сети. А школьники от 11 до 14 лет освоят цифровую грамотность, сделают первые шаги в мире банковских продуктов и узнают, почему со временем одни вещи обесцениваются, а другие превращаются в настоящее золото.

Виртуальные тренажеры и нейросети на защите кошелька

Особое место займут передовые технологии. Гости марафона смогут буквально заглянуть в собственное финансовое будущее с помощью нейротестирования и VR-симуляторов.

Специальные шлемы виртуальной реальности перенесут участников в критические жизненные ситуации. Там можно будет абсолютно безопасно, без риска для собственного кармана, отработать навыки защиты от телефонных аферистов. Специальный тест поможет мгновенно оценить уровень своих знаний и получить персональную инструкцию по сохранению и приумножению капитала. На планшетах во входной зоне детей и взрослых ждут увлекательные викторины и захватывающие финансовые квесты.

Бесплатный билет в финансовую безопасность

Главная приятная новость — абсолютно все мероприятия марафона бесплатны для жителей и гостей столицы. Достаточно заранее выбрать интересное направление и зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Следить за анонсами и расписанием можно на портале "Открытый бюджет города Москвы", а также в официальных каналах Департамента финансов в мессенджерах "Макс" и "Телеграм". Проект "Лето в Москве" вновь доказал: столица умеет объединять людей разных поколений вокруг действительно важных и полезных вещей.