Губернатор Подмосковья проверил прокладку резервных теплосетей в Егорьевске

Четыре трубопровода-перемычки между котельными – такое техническое решение подмосковный Егорьевск получит к 1 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин проверили ход работ по модернизации системы теплоснабжения в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

В этом году в Егорьевске прокладывают около двух километров теплосетей и обновляют девять котельных и один центральный тепловой пункт.

«Наша главная задача – повысить надёжность всей системы. Мы здесь для того, чтобы заслушать доклад по закольцовке города: в случае, если одна из котельных выходит из строя, можно сразу переключить потребителей. Серьёзное внимание уделяем автоматизации и датчикам, чтобы аварийные бригады при любых отклонениях реагировали максимально оперативно», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ключевыми элементами программы являются четыре резервные перемычки между котельными, которые позволят перераспределять нагрузку при авариях. На участке между котельными на улицах Рязанская и Гражданская уже уложено более 53% труб. Все перемычки должны быть готовы к 1 сентября.

Панин отметил, что благодаря такому техническому решению жители не почувствуют дискомфорта даже при аварийных ситуациях. «В их домах всегда будет тепло», – сказал первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

Модернизация затронет 290 многоквартирных домов и 58 социальных объектов с общим числом жителей около 44 тысяч человек. Датчиками мониторинга уже оснащены 49 из 50 котельных и 17 из 18 центральных тепловых пунктов округа.

Установка датчиков позволила сократить среднее время аварийных работ более чем на три часа. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».